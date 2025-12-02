В городе Красноармейске, недавно перешедшем под контроль российских войск, местные жители выражают благодарность за освобождение и активно помогают военнослужащим.
Как сообщил боец группировки «Центр» Владислав Ивекеев на видео, предоставленном Министерством обороны, между населением и российскими подразделениями установились взаимовыгодные отношения поддержки.
Напомним, что вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил командный пункт объединённой группировки войск, где ему доложили, в числе прочего, о взятии под контроль Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.
Ранее Герасимов сообщил об успехах российской армии в ноябре.
