Боец ВС РФ рассказал, как жители Красноармейска встречают российских военнослужащих

В городе Красноармейске, недавно перешедшем под контроль российских войск, местные жители выражают благодарность за освобождение и активно помогают военнослужащим.

Как сообщил боец группировки «Центр» Владислав Ивекеев на видео, предоставленном Министерством обороны, между населением и российскими подразделениями установились взаимовыгодные отношения поддержки.

Напомним, что вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил командный пункт объединённой группировки войск, где ему доложили, в числе прочего, о взятии под контроль Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.

Ранее Герасимов сообщил об успехах российской армии в ноябре.

