Уиткофф вылетел на встречу с Путиным в Москве

Белый дом сообщил, что Уиткофф направляется в Москву на переговоры с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию на переговоры. По данным сервиса Flightradar24 в Москву вылетел самолет, на борту которого, предположительно, может находиться спецпосланник Трампа. В Вашингтоне подтвердили, что целью его визита является встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ранее стало известно, что 2 декабря, Уиткофф должен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Как подчеркивал обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, гарантии безопасности Украине подвисли в воздухе, а Уиткофф везет в Москву пугающий Киев план по Украине. Накануне спецпредставитель США провел еще одну, дополнительную, встречу с украинской делегацией. Инициатором были сами американцы. Встреча была назначена до официального визита Уиткоффа в Москву.

