Раскрыты потери ВСУ в Волчанске

По данным источника в российских силовых структурах, потери ВСУ составили более 23 тысяч человек, из которых не менее 8 тысяч были уничтожены. За полтора года боевых действий на этом направлении противник потерял около 46% личного состава своей группировки, при этом средние суточные потери составляли свыше 40 человек убитыми и ранеными.