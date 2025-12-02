Ричмонд
Белый дом объявил о серьёзной доработке мирного плана по Украине

США значительно доработали свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что основные пункты документа переработаны и готовы к обсуждению.

Источник: Life.ru

«Мы изложили пункты на бумаге. Они были существенно доработаны. Что касается деталей, их обсудят непосредственно переговорщики. В целом, мы настроены довольно хорошо», — сказала Ливитт.

По её словам, текущее состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта на Украине.

Ранее Life.ru писал, что Россия не намерена обсуждать мирный план США публично. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, любые переговоры должны проходить через официальные каналы, а не через СМИ. Это делается, чтобы процесс реально продвигался и имел шансы на успех.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

