Белый дом объявил о серьёзной доработке мирного плана по Украине

Ранее Life.ru писал, что Россия не намерена обсуждать мирный план США публично. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, любые переговоры должны проходить через официальные каналы, а не через СМИ. Это делается, чтобы процесс реально продвигался и имел шансы на успех.