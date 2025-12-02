Ричмонд
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Многие украинские военнослужащие не желают продолжения войны с Россией и хотят скорейшего мира, сообщил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Reuters

«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы эта война закончилась и смерти прекратились, как можно скорее», — сказал он.

По словам Ваннера, Зеленский опасается реакции наиболее радикальной части украинских военнослужащих, не желающих признавать потерю территорий.

«Всегда найдутся сторонники жесткой линии, всегда найдутся ястребы, даже среди военных, ультранационалистов, которые не хотят отдавать россиянам ни цента», — подчеркнул корреспондент.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

