В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну

«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы эта война закончилась и смерти прекратились, как можно скорее», — сказал он.