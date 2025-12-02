Ричмонд
Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролаин Ливитт на брифинге для журналистов, администрация США настроена оптимистично после состоявшихся переговоров с украинской делегацией во Флориде, и теперь Уиткофф продолжит диалог в России.

Источник: Life.ru

Согласно данным сервиса Flightradar24, дальнемагистральный бизнес-джет, предположительно с Уиткоффом на борту, вылетел с аэродрома во Флориде и совершает трансатлантический перелёт. Ожидается, что самолёт прибудет в Москву в первой половине дня во вторник, 2 декабря.

По предварительной информации, встреча спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным запланирована на вторую половину дня 2 декабря, о чём ранее говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Уиткофф провёл переговоры с украинской делегацией. Напомним, 30 ноября во Флориде состоялась встреча представителей Украины и США по обсуждению мирного плана Трампа. Возглавляющий украинскую делегацию Рустем Умеров назвал прошедшие обсуждения продуктивными.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

