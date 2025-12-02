Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Согласно данным сервиса Flightradar24, дальнемагистральный бизнес-джет, предположительно с Уиткоффом на борту, вылетел с аэродрома во Флориде и совершает трансатлантический перелёт. Ожидается, что самолёт прибудет в Москву в первой половине дня во вторник, 2 декабря.
По предварительной информации, встреча спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным запланирована на вторую половину дня 2 декабря, о чём ранее говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Уиткофф провёл переговоры с украинской делегацией. Напомним, 30 ноября во Флориде состоялась встреча представителей Украины и США по обсуждению мирного плана Трампа. Возглавляющий украинскую делегацию Рустем Умеров назвал прошедшие обсуждения продуктивными.
