Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролаин Ливитт на брифинге для журналистов, администрация США настроена оптимистично после состоявшихся переговоров с украинской делегацией во Флориде, и теперь Уиткофф продолжит диалог в России.