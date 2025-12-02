Путин обсудил с военными создание зоны безопасности вдоль границы с Украиной

«Вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки “Север”, имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился Путин к Герасимову.
Также глава государства сообщил, что российские войска наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.
Путин подчеркнул, что армия России уверенно удерживает инициативу в зоне СВО.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше