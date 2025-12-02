Ричмонд
Путин обсудил с военными создание зоны безопасности вдоль границы с Украиной

Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединённой группировки войск обсудил с начальником Генштаба Валерием Герасимовым выполнение задачи по созданию зоны безопасности вдоль границы.

Источник: РИА "Новости"

«Вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки “Север”, имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился Путин к Герасимову.

Также глава государства сообщил, что российские войска наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.

Путин подчеркнул, что армия России уверенно удерживает инициативу в зоне СВО.

