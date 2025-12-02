Фон дер Ляйен: лидеры ЕС и Зеленский добились прогресса в переговорах по Украине

1 декабря Макрон и Зеленский провели переговоры в Париже. Как сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец, во время встречи они созвонились с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это уже его второй визит Зеленского во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта.