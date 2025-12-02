Переговоры США и Украины зашли в тупик из-за ключевого вопроса

Переговоры между делегациями США и Украины, состоявшиеся в воскресенье во Флориде, не привели к прогрессу по ключевому территориальному вопросу.
Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на анонимный источник, в ходе встречи обсуждались темы гарантий безопасности для Киева, использования замороженных российских активов и возможного проведения выборов на Украине. Однако по проблеме территориальных уступок продвижения достигнуто не было — украинская сторона, по данным источника, не готова идти на уступки.
Американскую делегацию возглавлял государственный секретарь Марко Рубио, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Ранее сообщалось, что Зеленский обратился с просьбой к США.
