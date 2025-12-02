Ричмонд
Фицо назвал незаконной конфискацию в пользу Украины заблокированных активов РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя предложение о передаче Украине заблокированных в Евросоюзе российских активов, заявил, что это была бы незаконная конфискация, которая спровоцирует ответные меры со стороны Москвы. В ходе трансляции на YouTube-канале пресс-службы Правительства Словакии он подчеркнул, что его страна выступает против передачи этих средств Киеву и против любых форм финансирования продолжения боевых действий.

«Это нелегальная конфискация, которая столкнётся с огромной проблемой с арбитражами и ответом со стороны РФ», — отметил он.

При этом Фицо допустил возможность использования замороженных активов исключительно на цели восстановления Украины при условии согласия России, как это предусмотрено в мирном плане, предложенном США. Он отметил, что Братислава отвергает направление этих средств на закупку оружия, приоритетом должен быть мирный процесс.

ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря. Параллельно премьер Бельгии, как сообщается, сформулировал для ЕС три ключевых условия для возможной конфискации этих средств. В Москве считают любые действия с замороженными российскими активами хищением.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

