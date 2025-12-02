Фицо назвал незаконной конфискацию в пользу Украины заблокированных активов РФ

«Это нелегальная конфискация, которая столкнётся с огромной проблемой с арбитражами и ответом со стороны РФ», — отметил он.
При этом Фицо допустил возможность использования замороженных активов исключительно на цели восстановления Украины при условии согласия России, как это предусмотрено в мирном плане, предложенном США. Он отметил, что Братислава отвергает направление этих средств на закупку оружия, приоритетом должен быть мирный процесс.
ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря. Параллельно премьер Бельгии, как сообщается, сформулировал для ЕС три ключевых условия для возможной конфискации этих средств. В Москве считают любые действия с замороженными российскими активами хищением.
