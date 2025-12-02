Фицо назвал незаконной конфискацию в пользу Украины заблокированных активов РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя предложение о передаче Украине заблокированных в Евросоюзе российских активов, заявил, что это была бы незаконная конфискация, которая спровоцирует ответные меры со стороны Москвы. В ходе трансляции на YouTube-канале пресс-службы Правительства Словакии он подчеркнул, что его страна выступает против передачи этих средств Киеву и против любых форм финансирования продолжения боевых действий.