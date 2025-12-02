Зеленскому приказали уйти в отставку на этой неделе, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что президенту Владимиру Зеленскому поступило требование уйти в отставку на текущей неделе. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, не уточнив источник данного требования.
По его словам, информация о необходимости ухода была получена им на прошедших выходных.
Дмитрук также высказал мнение, что процесс отставки может затянуться на недели или даже месяцы, поскольку Зеленский, по его оценке, будет предпринимать попытки отсрочить неизбежное, используя различные объяснения и оправдания.
