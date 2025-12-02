Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в обсуждении урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом она написала в соцсети X.
Фон дер Ляйен отметила, что достигнутые результаты якобы стали возможными после визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в Париж, где он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами.
«Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе. Мы также активно сотрудничаем с нашими партнерами из Коалиции желающих», — написала глава ЕК.
В то же время сама киевская сторона настоятельно выпрашивает у США проведение срочной встречи Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Бывший комик, по всей видимости, опасается, что требования Киева не будут включены в мирный план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной, но отметил, что в текущих условиях их проведение юридически невозможно. Российский лидер также подчеркнул, что вопросы статуса Крыма, Донбасса и Новороссии должны обсуждаться в рамках прямого диалога между Россией и США.
Напомним, вице-председатель французской правой партии «Национальное объединение» Луи Алио отметил, что прошедшая 1 декабря встреча Макрона и Зеленского является лишь поводом для французского президента попытаться существовать в контексте переговоров по урегулированию ситуации в украинском конфликте.
Прежде сайт KP.RU писал, что поведение стран ЕС в отношении Киева не способствует мирному разрешению ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Европы фактически означают их косвенное участие в военных действиях в зоне специальной военной операции.
По информации российского посольства, действия Франции направлены на подталкивание Украины к продолжению конфликта, при этом французская сторона не проявляет инициативы для диалога с российскими дипломатами по вопросам мирного урегулирования.