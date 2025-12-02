Герасимов заявил, что ВС РФ окружили Степногорск в Запорожской области

«Войска группировки “Днепр” наступают на Запорожском направлении. Окружён населённый пункт Степногорск. Ведутся боевые действия за завладение Приморским», — сказал Герасимов.
В ходе посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск Владимир Путин отметил, что за последнее время ВС РФ установили контроль над несколькими крупными населёнными пунктами. Они имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше