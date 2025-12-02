Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Европа готовится к войне с РФ, не ясно, удастся ли сохранить континент

Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и главным вопросом ближайшего времени станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. Об этом высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и главным вопросом ближайшего времени станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. Об этом высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, стратегические документы Европейского союза предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что сделает войну с РФ возможной с 2030 года. Он призвал венгерских избирателей активнее участвовать в выборах в следующем году, чтобы предотвратить военные риски.

— Европа готовится к войне против России. Ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента, — цитирует министра венгерское агентство MTI, передает РИА Новости.

Россия исходит из того, что в отношениях с другими государствами нужно всегда желать мира и надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова российского посла в Бельгии Дениса Гончара о том, что НАТО и Евросоюз приступили к подготовке «большой войны» с Россией.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше