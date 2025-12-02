Европа готовится к войне с Российской Федерацией, и главным вопросом ближайшего времени станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. Об этом высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, стратегические документы Европейского союза предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что сделает войну с РФ возможной с 2030 года. Он призвал венгерских избирателей активнее участвовать в выборах в следующем году, чтобы предотвратить военные риски.
— Европа готовится к войне против России. Ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента, — цитирует министра венгерское агентство MTI, передает РИА Новости.
Россия исходит из того, что в отношениях с другими государствами нужно всегда желать мира и надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.