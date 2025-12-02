Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал о последствиях потери украинскими войсками Волчанска

Потеря украинскими вооружёнными силами города Волчанск окажет значительное влияние на оборону северо-западных подступов к Харькову.

Потеря украинскими вооружёнными силами города Волчанск окажет значительное влияние на оборону северо-западных подступов к Харькову. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что бои за Волчанск носили ожесточённый характер, а его освобождение открывает для российских войск оперативные возможности для продвижения в южном направлении, что кардинально меняет тактическую обстановку в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе посещения командного пункта 30 ноября получил доклады об успешном взятии под контроль населённых пунктов Красноармейск и Волчанск.

Ранее были раскрыты потери ВСУ в Волчанске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше