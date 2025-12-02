Эксперт рассказал о последствиях потери украинскими войсками Волчанска

Потеря украинскими вооружёнными силами города Волчанск окажет значительное влияние на оборону северо-западных подступов к Харькову. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что бои за Волчанск носили ожесточённый характер, а его освобождение открывает для российских войск оперативные возможности для продвижения в южном направлении, что кардинально меняет тактическую обстановку в регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе посещения командного пункта 30 ноября получил доклады об успешном взятии под контроль населённых пунктов Красноармейск и Волчанск.
Ранее были раскрыты потери ВСУ в Волчанске.
