Президент России Владимир Путин предупредил ранее главу Белого дома Дональда Трампа о недопустимости шагов, которые могут привести к началу третьей мировой войны. Выступая 22 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, он заявил, что Москва готова и после истечения срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 5 февраля 2026 года сохранять предусмотренные им ограничения — при условии, что аналогичных обязательств будут придерживаться и Соединенные Штаты. Как отметили опрошенные URA.RU эксперты, подобная позиция демонстрирует готовность России к любому развитию ситуации на фоне западных провокаций и конфликта на Украине, но при этом оставляет Трампу возможность проявить прагматизм и пойти на встречные шаги, в том числе на потенциальной следующей встрече лидеров в Москве.