Трамп якобы дал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу

По данным CNN, Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев. Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.
3 ноября Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.
