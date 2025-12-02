Ричмонд
Трамп якобы дал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп потребовал от действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну вместе с семьей до конца недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

По данным CNN, Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев. Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

3 ноября Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
