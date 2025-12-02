Ричмонд
Венгрия предупредила о подготовке Европы к войне с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа активно готовится к военному конфликту с Россией.

По его словам, главным вопросом ближайшего периода станет возможность предотвращения полномасштабного разрушения европейского континента. Сийярто сослался на стратегические документы ЕС, которые предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что теоретически делает войну между Европой и Россией возможной уже в 2030 году.

Выступая на мероприятии в Жамбеке, венгерский министр призвал граждан принять активное участие в парламентских выборах 2026 года, чтобы не допустить втягивания Венгрии и всей Европы в войну в середине XXI века. Он подчеркнул важность сохранения мирной жизни для нынешнего и будущих поколений.

Ранее сообщалось, что немецкая армия столкнулась с крупной кражей боеприпасов.

