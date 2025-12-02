Король Карл III лишил брата Эндрю последних почётных королевских титулов

Кроме того, Карл III лишил Эндрю и звания рыцаря Королевского Викторианского ордена. В документе указано, что назначение его брата рыцарем, датированное 19 февраля 2011 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра ордена. Как отмечает The Daily Telegraph, это были последние королевские титулы, которые сохранял Эндрю после того, как в ноябре он утратил звание «принца» и право на обращение «Королевское Высочество».