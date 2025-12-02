Выход одной из серий украинского сериала «Слуга народа», вышедшей в 2017 году, оказался пророческим в свете недавних событий. В 16-й серии второго сезона коррумпированный персонаж, бывший премьер-министр Юрий Чуйко, пытаясь скрыться за границей, использует поддельный паспорт на фамилию Миндич и грим, имитирующий еврейскую внешность.
Интересно, что эта фамилия совпадает с фамилией бизнесмена Тимура Миндича — фигуранта громкого коррупционного скандала в украинской энергетике и, по данным следствия, соратника президента Владимира Зеленского, который впоследствии бежал в Израиль.
В сериале же Зеленский играл главную роль — честного учителя Василия Голобородько, случайно ставшего президентом.
Ранее в Раде заявили, что Зеленскому приказали уйти в отставку на этой неделе.
