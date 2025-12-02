Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сериале с Зеленским обнаружили неожиданное предсказание, сделанное в 2017 году

Выход одной из серий украинского сериала «Слуга народа», вышедшей в 2017 году, оказался пророческим в свете недавних событий.

Выход одной из серий украинского сериала «Слуга народа», вышедшей в 2017 году, оказался пророческим в свете недавних событий. В 16-й серии второго сезона коррумпированный персонаж, бывший премьер-министр Юрий Чуйко, пытаясь скрыться за границей, использует поддельный паспорт на фамилию Миндич и грим, имитирующий еврейскую внешность.

Интересно, что эта фамилия совпадает с фамилией бизнесмена Тимура Миндича — фигуранта громкого коррупционного скандала в украинской энергетике и, по данным следствия, соратника президента Владимира Зеленского, который впоследствии бежал в Израиль.

В сериале же Зеленский играл главную роль — честного учителя Василия Голобородько, случайно ставшего президентом.

Ранее в Раде заявили, что Зеленскому приказали уйти в отставку на этой неделе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше