Трамп назвал оставшееся время на посту президента «вечностью»

Глава Белого дома напомнил, что его президентский срок истекает через три года.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что время, которое у него остаётся на посту президента США, является «вечностью».

«У нас остается чуть больше трёх лет. Три года — это вечность для Трампа», — сказал глава государства сотрудникам американской администрации.

Видеозапись его выступления опубликовала советник Белого дома по связям с общественностью Марго Мартин.

Напомним, в августе Дональд Трамп заявил, что общественность в США якобы хочет, чтобы он выдвигался кандидатом на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране в 2028 году. При этом глава Белого дома уточнил, что Конституция Соединённых Штатов запрещает ему баллотироваться на третий срок.

