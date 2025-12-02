Трамп назвал оставшееся время на посту президента «вечностью»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что время, которое у него остаётся на посту президента США, является «вечностью».
«У нас остается чуть больше трёх лет. Три года — это вечность для Трампа», — сказал глава государства сотрудникам американской администрации.
Видеозапись его выступления опубликовала советник Белого дома по связям с общественностью Марго Мартин.
Напомним, в августе Дональд Трамп заявил, что общественность в США якобы хочет, чтобы он выдвигался кандидатом на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране в 2028 году. При этом глава Белого дома уточнил, что Конституция Соединённых Штатов запрещает ему баллотироваться на третий срок.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше