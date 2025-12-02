Трамп назвал оставшееся время на посту президента «вечностью»

Напомним, в августе Дональд Трамп заявил, что общественность в США якобы хочет, чтобы он выдвигался кандидатом на следующих президентских выборах, которые пройдут в стране в 2028 году. При этом глава Белого дома уточнил, что Конституция Соединённых Штатов запрещает ему баллотироваться на третий срок.