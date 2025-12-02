Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября и закрыл небо после отказа

Разговор состоялся 21 ноября. Трамп выслушал Мадуро, но отклонил почти все его просьбы.
«Он сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи», — утверждает источник Reuters.
Журналисты добавили, что срок ультиматума истёк 28 ноября. После этого Трамп объявил, что воздушное пространство Венесуэлы и зона вокруг неё должны считаться закрытыми для авиакомпаний. В Каракасе назвали это заявление американского лидера угрозой применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп подтвердил разговор с Николасом Мадуро, но отказался раскрывать детали. На вопрос о возможной силовой реакции США хозяин Белого дома призвал не строить догадки. Сам Мадуро заявил, что готов по требованию Вашингтона уйти в отставку, но только через полтора года.
