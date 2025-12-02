Ричмонд
Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября и закрыл небо после отказа

Президент США Дональд Трамп фактически «закрыл» небо над Венесуэлой после того, как президент Николас Мадуро отказался добровольно покинуть территорию республики. Источники агентства Reuters сообщили, что ультиматум прозвучал напрямую во время редкого телефонного контакта двух лидеров.

Источник: Life.ru

Разговор состоялся 21 ноября. Трамп выслушал Мадуро, но отклонил почти все его просьбы.

«Он сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи», — утверждает источник Reuters.

Журналисты добавили, что срок ультиматума истёк 28 ноября. После этого Трамп объявил, что воздушное пространство Венесуэлы и зона вокруг неё должны считаться закрытыми для авиакомпаний. В Каракасе назвали это заявление американского лидера угрозой применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп подтвердил разговор с Николасом Мадуро, но отказался раскрывать детали. На вопрос о возможной силовой реакции США хозяин Белого дома призвал не строить догадки. Сам Мадуро заявил, что готов по требованию Вашингтона уйти в отставку, но только через полтора года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
