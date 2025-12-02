Ричмонд
Таиланд запросил у Индии поддержку в получении полноправного членства в БРИКС

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Таиланд обратился к Индии за поддержкой в вопросе присоединения страны к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщил таиландский МИД по итогам встречи главы ведомства Сихасака Пхуангкеткеу с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

Источник: РИА "Новости"

«Министр иностранных дел обратился к Индии с просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии в БРИКС в 2026 году», — говорится в сообщении.

«Стороны также обсудили вопросы внешней политики в условиях текущих геополитических вызовов. Таиланд подтверждает свою готовность к сотрудничеству с Индией в различных многосторонних форматах для укрепления региональной интеграции», — указали в МИД.

Таиланд в июне 2024 уведомил Россию, председательствующую в БРИКС, о намерении королевства стать полноправным членом объединения. В декабре прошлого года Таиланд получил уведомление от России о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Бангкок принял приглашение Москвы стать страной-партнером, назвав этот шаг важнейшим на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. С начала 2025 года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января — Нигерия.