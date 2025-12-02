Таиланд запросил у Индии поддержку в получении полноправного членства в БРИКС

Таиланд в июне 2024 уведомил Россию, председательствующую в БРИКС, о намерении королевства стать полноправным членом объединения. В декабре прошлого года Таиланд получил уведомление от России о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Бангкок принял приглашение Москвы стать страной-партнером, назвав этот шаг важнейшим на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.