Кулеба: Война на Украине может длиться много лет без неприятной сделки

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». По его оценке, Украина находится в ситуации, когда Россия обладает возможностями для её уничтожения.