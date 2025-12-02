Кулеба подчеркнул, что без договорённости, фиксирующей «тактическое поражение и стратегическую победу», война затянется на долгие годы, и ситуация может ухудшиться. Он также отметил, что линия фронта будет ежегодно смещаться, поскольку обе стороны обладают ресурсами для продолжения боевых действий.
Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.
