Защита экс-министра новосибирского ЖКХ оспорит приговор

Защита бывшего министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова намерена обжаловать приговор, который вступил в силу.

Источник: Freepik

Адвокат подал кассационную жалобу в вышестоящий суд, сообщает ТАСС.

Ранее Архипов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 1,5 годам колонии. Однако, благодаря зачёту срока, проведенного под стражей, он был освобожден от реального заключения, но ему было наложено ограничение на работу в государственных и муниципальных органах на тот же срок.

Дело касается банкротства регионального оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск». Следствие утверждает, что действия Архипова привели к тому, что в бюджет не поступило 220 миллионов рублей по банковской гарантии.

Кроме того, было закрыто еще одно дело о превышении полномочий, в котором Архипова обвиняли в выделении 10 миллионов рублей компании, не победившей в конкурсе. Это дело было прекращено из-за истечения сроков давности, и экс-министра освободили от наказания.