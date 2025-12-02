Защита экс-министра новосибирского ЖКХ оспорит приговор

Ранее Архипов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 1,5 годам колонии. Однако, благодаря зачёту срока, проведенного под стражей, он был освобожден от реального заключения, но ему было наложено ограничение на работу в государственных и муниципальных органах на тот же срок.