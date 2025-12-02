Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба заявил, что Украину ждет «долгая война» без мирной сделки

Украину ждет «долгая война» с РФ, если не заключить мирную сделку. Такое мнение высказал украинский бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украину ждет «долгая война» с РФ, если не заключить мирную сделку. Такое мнение высказал украинский бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия и Украина имеют ресурсы продолжать войну годами, линия фронта будет «двигаться каждый год», если не будет принято политическое решение.

— Мы находимся в ситуации, когда РФ имеет возможности нас уничтожать, а мы недостаточно сильны, чтобы себя обезопасить, — заявил он.

Соглашение по урегулированию конфликта «всем не понравится», но без него боевые действия будут продолжаться еще долго, и ситуация при этом ухудшится, отметил Кулеба, передает РБК.

«Коалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Киеву военную, финансовую, гуманитарную или другую помощь, окончила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена в ближайшие дни обсудить это с Соединенными Штатами Америки. Об этом 1 декабря сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине этой недели.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше