Кулеба заявил, что Украину ждет «долгая война» без мирной сделки

Украину ждет «долгая война» с РФ, если не заключить мирную сделку. Такое мнение высказал украинский бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия и Украина имеют ресурсы продолжать войну годами, линия фронта будет «двигаться каждый год», если не будет принято политическое решение.
— Мы находимся в ситуации, когда РФ имеет возможности нас уничтожать, а мы недостаточно сильны, чтобы себя обезопасить, — заявил он.
Соглашение по урегулированию конфликта «всем не понравится», но без него боевые действия будут продолжаться еще долго, и ситуация при этом ухудшится, отметил Кулеба, передает РБК.
«Коалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Киеву военную, финансовую, гуманитарную или другую помощь, окончила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена в ближайшие дни обсудить это с Соединенными Штатами Америки. Об этом 1 декабря сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине этой недели.