На Украине началась реструктуризация долговых обязательств на сумму 2,6 млрд долларов, привязанная к экономическому росту страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию украинского Минфина.
По данным издания, именно этот долг играет важную роль в обеспечении текущих военных расходов Киева. После окончания конфликта выплаты по нему могли бы обойтись бюджету в несколько миллиардов долларов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что такие обязательства способны оттянуть жизненно важные средства от обороны, восстановления страны и обеспечения базовых государственных услуг.
По информации источника, Киев и комитет, представляющий часть держателей ордеров, накануне заявили о значительном прогрессе в обсуждении ключевых условий реструктуризации. Однако полного согласия по всем аспектам пока не достигли. Инициатива направлена на то, чтобы подготовить финансовую систему Украины как к возможному мирному соглашению с Москвой, так и к необходимости контролировать рост долга, если конфликт продолжится.
Уточняется, что теперь украинскому правительству предстоит обеспечить получение нового финансирования от МВФ на сумму 8 млрд долларов, а также заручиться дополнительной поддержкой от европейских партнеров.
Накануне в ЕС рассказали, когда решится судьба бюджета киевского режима.