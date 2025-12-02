Выявлены планы Украины для развития конфликта: у стороны два сценария

По информации источника, Киев и комитет, представляющий часть держателей ордеров, накануне заявили о значительном прогрессе в обсуждении ключевых условий реструктуризации. Однако полного согласия по всем аспектам пока не достигли. Инициатива направлена на то, чтобы подготовить финансовую систему Украины как к возможному мирному соглашению с Москвой, так и к необходимости контролировать рост долга, если конфликт продолжится.