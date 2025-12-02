Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выявлены планы Украины для развития конфликта: у стороны два сценария

FT: Киев корректирует долги для подготовки к миру или затягиванию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

На Украине началась реструктуризация долговых обязательств на сумму 2,6 млрд долларов, привязанная к экономическому росту страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию украинского Минфина.

По данным издания, именно этот долг играет важную роль в обеспечении текущих военных расходов Киева. После окончания конфликта выплаты по нему могли бы обойтись бюджету в несколько миллиардов долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что такие обязательства способны оттянуть жизненно важные средства от обороны, восстановления страны и обеспечения базовых государственных услуг.

По информации источника, Киев и комитет, представляющий часть держателей ордеров, накануне заявили о значительном прогрессе в обсуждении ключевых условий реструктуризации. Однако полного согласия по всем аспектам пока не достигли. Инициатива направлена на то, чтобы подготовить финансовую систему Украины как к возможному мирному соглашению с Москвой, так и к необходимости контролировать рост долга, если конфликт продолжится.

Уточняется, что теперь украинскому правительству предстоит обеспечить получение нового финансирования от МВФ на сумму 8 млрд долларов, а также заручиться дополнительной поддержкой от европейских партнеров.

Накануне в ЕС рассказали, когда решится судьба бюджета киевского режима.