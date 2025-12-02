Ричмонд
В США раскрыли нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

Джонсон: Европа не играет значимой роли в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

США с самого начала не привлекали европейских представителей к формированию условий мирного плана по Украине и не приглашали их участвовать в переговорах. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, которого цитирует «Лента.ру», Вашингтон не считает Европу значимым участником этого процесса.

«Потому что у них нет ресурсов и реальных рычагов влияния. У них нет ни полноценной армии, ни развитой оборонной промышленности, ни собственной энергетической базы», — пояснил эксперт.

Джонсон также подчеркнул, что европейские лидеры не могут предложить ни оружия, ни финансовой поддержки, ни действенных гарантий, способных изменить ситуацию.

Накануне Белый дом рассказал, как изменился первоначальный план президента США Дональда Трампа по Украине. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт он подвергся серьёзной доработке.

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, в Майами завершились переговоры представителей США и Украины по урегулированию конфликта. Глава госдепа Марко Рубио назвал встречу продуктивной.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции

Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
