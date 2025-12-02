Президент России Владимир Путин заявил о постановке задачи перед группировкой войск «Север» по формированию безопасной зоны вдоль госграницы.
Об этом российский глава сообщил в рамках визита на командный пункт Объединенной группировки войск 30 ноября.
«Вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки “Север”, имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — сказал Путин начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
Как заявил Герасимов, в ходе выполнения поставленных боевых задач в ноябре были освобождены населенные пункты Синельниково, Цегельное и Двуречанское на территории Харьковской области.
Кроме того, президент поставил задачу предоставить ему детальную информацию о текущем положении дел в городе Волчанск и в прилегающей к нему местности.
В ходе доклада президенту РФ начальник Генштаба ВС проинформировал об освобождении города Красноармейск на территории ДНР. В ответ Путин выразил благодарность командующим и всем военнослужащим за эффективные боевые действия.
Герасимов также сообщил, что российская армия продолжает наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
По информации начальник Генштаба, подразделения российской армии продвинулись в Красный Лиман, где в настоящее время идут бои в юго-восточных и восточных кварталах.
Тогда же перед российским главой выступили командующий войсками группировки Центр Валерий Солодчук и командующий войсками группировки Восток Андрей Иванаев.
Первые кадры посещения Путиным одного из командных пунктов опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Позднее российский лидер заявил, что события на Украине являются трагедией для ее населения. Причина этого, по его мнению, стала преступная политика нынешних киевских властей.
«Это трагедия. Трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — сказал Путин.
Путин добавил, что под Красноармейском киевский режим вел боевые действия, не жалея личного состава.