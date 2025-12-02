Раскрыта подготовка Украины к двум сценариям развития конфликта

Источник издания отмечает, что Киев и комитет, представляющий часть держателей ценных бумаг, сообщили о существенном прогрессе в обсуждении основных условий реструктуризации, однако полное согласие по всем пунктам пока не достигнуто. Эта инициатива призвана подготовить финансовую систему Украины как к возможному мирному урегулированию с Россией, так и к необходимости сдерживать рост долговой нагрузки в случае продолжения конфликта.