Раскрыта подготовка Украины к двум сценариям развития конфликта

На Украине стартовал процесс реструктуризации долговых обязательств на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, условия которых привязаны к показателям экономического роста страны. Как сообщает Financial Times со ссылкой на украинское Министерство финансов, данный долг имеет ключевое значение для финансирования текущих военных расходов. Однако после завершения боевых действий выплаты по нему могли бы создать многомиллиардную нагрузку на бюджет.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что подобные обязательства могут отвлекать критически важные ресурсы от обороны, послевоенного восстановления и финансирования базовых государственных услуг.
Источник издания отмечает, что Киев и комитет, представляющий часть держателей ценных бумаг, сообщили о существенном прогрессе в обсуждении основных условий реструктуризации, однако полное согласие по всем пунктам пока не достигнуто. Эта инициатива призвана подготовить финансовую систему Украины как к возможному мирному урегулированию с Россией, так и к необходимости сдерживать рост долговой нагрузки в случае продолжения конфликта.
В рамках следующих шагов украинскому правительству предстоит обеспечить получение нового транша финансирования от Международного валютного фонда в размере 8 миллиардов долларов, а также добиться дополнительной поддержки от европейских партнёров.
Ранее сообщалось, что переговоры США и Украины зашли в тупик из-за ключевого вопроса.
