Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии Венесуэлы

КАРАКАС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Николас Мадуро объявил в понедельник о создании нового политического бюро правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ).

Источник: Reuters

«Я назначаю политическое бюро из 12 соотечественников, которые возьмут на себя руководство на самом высоком уровне политическими и социальными силами боливарианской революции, оказывая мне содействие как главнокомандующему этой революции», — заявил глава государства на многотысячном митинге в центре Каракаса, который транслировал телеканал Venezolana de Televisi n.

В новый высший партийный орган вошли высокопоставленные деятели ЕСПВ и кабинета министров Венесуэлы. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сохранил за собой пост генерального секретаря партии. Его заместителем по вопросам пропаганды и контрпропаганды назначен спикер парламента Хорхе Родригес.

Руководителем секретариата производства и финансов стала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, международного секретариата — Таня Диас, а секретариата по вопросам безопасности и обороны — Франсиско Амельяч. Супруга президента Венесуэлы Силия Флорес возглавила секретариат стратегии.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше