«Полностью прервана»: США разорвали дипломатические связи с европейской страной

The Atlantic: Пентагон перестал поддерживать связь с Минобороны Германии.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон прекратил поддерживать контакт с Министерством обороны Германии, в том числе по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг в интервью изданию The Atlantic.

По его словам, раньше он был в постоянной связи с американскими коллегами, однако в последнее время все коммуникации «полностью прерваны».

Генерал отметил, что США не уведомили Германию о своем решении остановить поставки части оружия на Украину. Чтобы наладить связь с американскими представителями, Фрейдинг был вынужден обратиться в немецкое посольство в Вашингтоне, где «есть человек, который пытается выйти на контакт с кем-то из Пентагона».

Напомним, ранее газета Bild сообщала, что Германия намерена сменить риторику. Согласно сообщению, Берлин планировал противостоять мирному плану США по конфликту на Украине. При этом не уточнялось, какие именно контрмеры будут приняты.