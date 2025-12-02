Пентагон перестал поддерживать связь с минобороны Германии

По его словам, ранее он находился в постоянном контакте с американскими коллегами, но сейчас коммуникация полностью прекратилась. США даже не предупредили Берлин о решении приостановить часть поставок вооружений на Украину.
«Чтобы связаться с американскими представителями, мне пришлось обратиться в немецкое посольство в Вашингтоне, где есть человек, который пытается найти кого-нибудь в Пентагоне», — рассказал Фрейдинг.
Тогда же газета The Times сообщила, что служба разведки и военнослужащие Великобритании приостановили передачу США разведданных о перемещении кораблей в Карибском бассейне.