Рейтинг Макрона сильно упал на фоне скандала с полом его жены Брижит

Политолог Данилин отметил, что скандал с женой Макрона стал вишенкой на торте в череде недовольств по вопросам его внешней и внутренней политики.

Источник: Аргументы и факты

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона еще больше упал на фоне скандала вокруг пола его жены Брижит, сообщил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.

Напомним, десять человек предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге Брижит Макрон после того, как они заявили, что жена президента Франции является мужчиной*. В качестве доказательства была, в частности, использована фотография Брижит в купальнике.

Одна из активисток Кэндис Оуэнс, усомнившаяся в поле первой леди, позже заявила, что чета Макронов наняла киллера, чтобы убить ее. Эксперты, однако, нашли несостыковки в этой версии.

После этого Макрон заявил, что ситуация со спорами вокруг пола его жены очень выматывает. Политолог Данилин, комментируя эту ситуацию, отметил, что скандал из-за пола Брижит лишь вишенка на торте.

«Этот скандал является лишь вишенкой на торте. Обвинения в том, что Брижит Макрон является мужчиной, подрывают позиции президента Франции не больше, чем его внутренняя и внешняя политика. Они дополняют это, являясь усугубляющим фактором. При этом не важно, является она мужчиной или нет. Важно то, что об этом говорят люди. А люди говорят, что он не умеет играть во внутреннюю и внешнюю политику, да еще и жена у него — мужчина. И это является дополнительным фактором падения популярности Макрона, у которого и так самый низкий рейтинг», — отметил эксперт.

Ранее политолог Трухачев сообщил, что Макрона критикуют за высокомерие на фоне скандала с полом его жены.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.