Спецпосланник Трампа вылетел в Москву на встречу с президентом Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф направился в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф направился в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Встреча запланирована на вторник, ориентировочно на вторую половину дня.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его представитель посетит Москву в течение недели, однако точную дату не называл. Теперь визит подтверждён официально.

По оценке экспертов, переговоры могут коснуться параметров возможного мирного соглашения по Украине. Научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предполагает, что речь пойдёт о будущей конфигурации украинского государства после завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия не намерена обсуждать какие-либо территориальные уступки, включая Крым и новые регионы.

По мере усиления дипломатических контактов стороны готовятся к предметному разговору, который, как ожидается, станет одним из ключевых в нынешнем раунде переговорных попыток.

