Госсекретарь США Рубио заявил о стремлении к скорейшему миру на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем заявил о стремлении Вашингтона к скорейшему прекращению конфликта на Украине и установлению долгосрочного мира.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Томми Пиготт в официальном письменном заявлении.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили совместные усилия, направленные на содействие завершению войны. Рубио подтвердил, что достижение прочного мира на Украине является приоритетной целью американской администрации.

Ранее была раскрыта подготовка Украины к двум сценариям развития конфликта.

