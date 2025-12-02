Экс-нардеп Олейник сказал об особых отношениях Ермака и Зеленского

«Если охарактеризовать отношения Ермака и Зеленского, то это не просто близнецы, близнецов можно рассадить и все, а это сиамские близнецы. Они объединены общими интересами, общими информацией. Ермак знает все про его активы и так далее. И Зеленский боится Ермака, Ермак боится того же Зеленского, а друг без друга не могут. Они, так сказать, друг друга держат ниже пояса, и поэтому, если тонуть, будут тонуть капитально и вместе. И если сейчас начали хирургическую операцию по отделению одного тела от другого, то ещё непонятно, какое тело умрёт», — объяснил эксперт.