Экс-нардеп Олейник сказал об особых отношениях Ермака и Зеленского

Экс-главу офиса президента Андрея Ермака и Зеленского связывают особые отношения, отметил в разговоре с aif.ru экс-нардеп Владимир Олейник.
«Похоже, что Ермак и Зеленский, заключили такую воровскую сделку даже на крови. Брат, я тебя не сдам, и я тебя не сдам. Что там дальше, неизвестно, но тут похоже на слова Маяковского: “Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин”. Еще в 21 году Зеленский заявил: я с Ермаком пришёл, я с Ермаком и уйду. Исходя из нынешней ситуации, Ермак ушёл. Значит, надо и тебе, браток, уходить», — сказал он.
По словам Олейника, отношения Ермака и Зеленского можно сравнить с сиамскими близнецами.
«Если охарактеризовать отношения Ермака и Зеленского, то это не просто близнецы, близнецов можно рассадить и все, а это сиамские близнецы. Они объединены общими интересами, общими информацией. Ермак знает все про его активы и так далее. И Зеленский боится Ермака, Ермак боится того же Зеленского, а друг без друга не могут. Они, так сказать, друг друга держат ниже пояса, и поэтому, если тонуть, будут тонуть капитально и вместе. И если сейчас начали хирургическую операцию по отделению одного тела от другого, то ещё непонятно, какое тело умрёт», — объяснил эксперт.
