Глава киевского режима Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров могут стать следующими участниками крупного коррупционного скандала, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Специалист подчеркнул, что США продолжат продавливать Украину в пользу подписания мирного соглашения.
Напомним, серьезный коррупционный скандал вспыхнул на Украине в начале ноября 2025 года. В ходе масштабной операции НАБУ были изъяты крупные суммы валюты и задержаны участники преступной группы. Среди фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министры и представители «Энергоатома».
Примечательно, что Миндич, хороший друг Владимира Зеленского, успел выехать из страны. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после прошедших у него обысков подал в отставку. В переговорной группе его место занял Умеров.
30 ноября США и Украина провели переговоры во Флориде на территории гольф-клуба. Место проведения вызвало волну возмущения. Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что встреча делегации Украины в гольф-клубе позорна, поскольку указывает на отсутствие легитимной власти в стране.
«Украинская делегация оказалась в очень сложной ситуации перед переговорами. В последний момент пришлось менять главу переговорной делегации — отправленного в отставку Ермака заменили на Умерова. При этом Умеров более управляемый для американцев персонаж. У него еще имеется и американское гражданство. Украина снова затягивает переговорный процесс, поэтому США продолжат продавливать по всем направлениям. Возможно, мы увидим расширение антикоррупционного процесса, который может затронуть и самого Зеленского, и тем более Умерова. Последний сейчас и так в подвешенном состоянии находится», — отметил эксперт.
Ранее экс-нардеп Олег Царев сообщил, что после отставки Ермак уйдет в тень, но продолжит руководить Украиной.