Бойцы ВС РФ обнаружили американские жетоны у ликвидированных наемников в ДНР

В ходе боевых действий на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике военнослужащие Южного военного округа обнаружили у ликвидированных иностранных наёмников американскую экипировку.

Как сообщил РИА Новости боец с позывным «Горец», среди найденных предметов были идентификационные жетоны, аптечки и бронежилеты производства США.

По его словам, наличие характерного американского снаряжения позволяет с уверенностью утверждать о национальной принадлежности противника.

Ранее эксперт рассказал о последствиях потери украинскими войсками Волчанска.

