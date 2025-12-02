В ходе боевых действий на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике военнослужащие Южного военного округа обнаружили у ликвидированных иностранных наёмников американскую экипировку.
Как сообщил РИА Новости боец с позывным «Горец», среди найденных предметов были идентификационные жетоны, аптечки и бронежилеты производства США.
По его словам, наличие характерного американского снаряжения позволяет с уверенностью утверждать о национальной принадлежности противника.
