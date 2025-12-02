Демидов: Кушнер лоббировал создание закрытого канала связи США с РФ

Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, который 2 декабря встретится с представителями РФ в Москве, еще в 2016 году лоббировал создание закрытого канала связи с Кремлем, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Демидов.
Напомним, спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут встречу с представителями РФ в Москве 2 декабря. Отмечается, что разговор будет сосредоточен вокруг вопросов по урегулированию украинского конфликта.
Демидов, комментируя эту встречу, отметил, что Кушнер и ранее был связан по некоторым вопросам с Россией.
«Кушнер уже пытался наладить контакты с Кремлем. В декабре 2016 года Кушнер якобы обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможность создания закрытого канала связи, чтобы избежать слежки спецслужб», — отметил эксперт.
Политолог отметил, что 44-летний муж Иванки Трамп является одним из самых молодых и влиятельных бизнесменов США. Дочь американского президента вышла замуж за Джареда Кушнера в 2009 году.
«Одновременно с этим Кушнер развивает свой бизнес в Европе, например, в Сербии, которая страдает от санкций США. Он смог договориться лично с Вучичем о сносе старого здания генштаба и строительстве на этом месте комплекса отелей, что может быть частью договора между Сербией и США по санкциям против компании NIS, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа», — отметил специалист.
Ранее стало известно, что Кушнера называют теневым госсекретарем США.