Трамп сделает заявление во вторник вечером

В 19.30 мск Трамп проведет очередное заседание своего кабинета, сообщает администрация.
Затем последует выступление из Комнаты Рузвельта. При этом тема заявления не указывается, однако в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала, что во вторник президент представит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках.
Программа предполагает депозит государства в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся с 2025 до 2028 годы. Фонд позволит инвестировать средства в акции и вносить дополнительные средства благодаря поддержке родителей и их работодателей. При этом снимать деньги со счета молодые американцы смогут только по достижении совершеннолетия.