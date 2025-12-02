Трамп сделает заявление во вторник вечером

Программа предполагает депозит государства в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся с 2025 до 2028 годы. Фонд позволит инвестировать средства в акции и вносить дополнительные средства благодаря поддержке родителей и их работодателей. При этом снимать деньги со счета молодые американцы смогут только по достижении совершеннолетия.