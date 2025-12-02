Ричмонд
Трамп сделает заявление во вторник вечером

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 22.00 мск вторника сделает заявление, которое, скорее всего, будет посвящено программе финансовой поддержки детей, следует из расписания Белого дома.

Источник: Reuters

В 19.30 мск Трамп проведет очередное заседание своего кабинета, сообщает администрация.

Затем последует выступление из Комнаты Рузвельта. При этом тема заявления не указывается, однако в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала, что во вторник президент представит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках.

Программа предполагает депозит государства в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся с 2025 до 2028 годы. Фонд позволит инвестировать средства в акции и вносить дополнительные средства благодаря поддержке родителей и их работодателей. При этом снимать деньги со счета молодые американцы смогут только по достижении совершеннолетия.

