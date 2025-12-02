Из-за приема мигрантов с Украины в Польшу вместе с ними прибыли «лихие 90-е». Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков.
— Лихие годы были общими для РФ и Украины с той лишь разницей, что в Киеве они так и не закончились. Это подтверждает громкий коррупционный скандал со все более широким кругом высокопоставленных участников, — написал он в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что полякам в свое время удалось избежать такого периода. По его мнению, Польше «очень хотелось нанести удар по России», но вместо этого республика «получила украинский криминал, социальное бремя в лице мигрантов, а заодно и перспективу подрыва польского сельского хозяйства».
Президент Польши Кароль Навроцкий 14 ноября объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь украинским беженцам. Он добавил, что не намерен подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных соцгрупп или не являются результатом компромисса в парламенте».
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что коррупционные скандалы на Украине снижают готовность стран Запада продолжать поддержку Киева. По его словам, и в Польше, и в Европе уровень проукраинского энтузиазма значительно сократился.