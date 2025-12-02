«Полный провал»: в Киеве резко осудили визит Уиткоффа в Россию

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию сводит на нет все дипломатические усилия Украины, направленные на изменение результатов встречи во Флориде. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Для Украины эта встреча — полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя», — объяснил экс-помощник.
По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп уже продемонстрировал своё отношение к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, отказавшись лично участвовать в переговорах во Флориде и направив вместо себя спецпосланника в Россию.
Соскин подчеркнул, что если Уиткофф не желает встречаться с Зеленским, это можно рассматривать как признание безнадежности переговорного процесса.
Ожидается, что во вторник, 2 декабря, Уиткофф представит президенту России Владимиру Путину согласованный с Киевом мирный план по Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства примет спецпосланника во второй половине дня.