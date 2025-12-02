Депутат Госдумы и командир 7-й штурмовой бригады Александр Бородай высказал мнение, что Владимир Зеленский отправил экс-главу своего офиса Андрея Ермака на передовую, чтобы укрыть его от расследования в рамках коррупционного скандала.
«Пока суть да дело, он служит, занят очень, “не можем беспокоить” и “допросить не можем”. Это очень естественный и нормальный ход — отправить Ермака на передовую», — пояснил депутат в разговоре с ТАСС.
Народный депутат Украины Александр Дубинский считает, что киевский главарь может уйти в отставку, когда осознает истинное положение вещей, о котором его, по версии депутата, ранее скрывал бывший глава его офиса Андрей Ермак.
При этом бывший украинский премьер Николай Азаров отметил, что Владимир Зеленский покинет пост только по указанию Белого дома. Сам Азаров не стал раскрывать, для выполнения каких именно задач США не избавляются от киевского главаря.