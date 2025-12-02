Президент России Владимир Путин назвал трагедией украинского народа действия киевского руководства, которое, по его словам, безрассудно бросает солдат на убой, не считаясь с потерями.
Как отметил российский лидер, во время боёв за Красноармейск украинские власти любой ценой пытались деблокировать город, непрерывно направляя в бой новые подразделения, что привело к значительным жертвам.
«Это трагедия украинского народа», — сказал президент РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ обнаружили американские жетоны у ликвидированных наемников в ДНР.
