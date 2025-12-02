Ричмонд
Путин назвал бросание Киевом своих солдат на убой трагедией украинского народа

Президент России Владимир Путин назвал трагедией украинского народа действия киевского руководства, которое, по его словам, безрассудно бросает солдат на убой, не считаясь с потерями.

Как отметил российский лидер, во время боёв за Красноармейск украинские власти любой ценой пытались деблокировать город, непрерывно направляя в бой новые подразделения, что привело к значительным жертвам.

«Это трагедия украинского народа», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ обнаружили американские жетоны у ликвидированных наемников в ДНР.

