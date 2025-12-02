Украина готовится к двум путям развития конфликта, реструктуризируя долг

В переговорах с держателями долговых обязательств был достигнут прогресс, однако полное согласие по всем условиям пока не достигнуто. Реструктуризация направлена на подготовку финансов страны к возможному мирному соглашению или к необходимости сдерживать рост долга в случае затягивания конфликта.
Параллельно украинское правительство стремится получить новую финансовую помощь. Кабинет министров рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда в размере восьми миллиардов долларов и на дополнительные средства от европейских спонсоров для стабилизации экономики в текущих условиях.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». По его оценке, Украина находится в ситуации, когда Россия обладает возможностями для её уничтожения.
