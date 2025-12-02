Приватизация, налоги, капремонт. Глава Башкирии подписал важные законы

Также в Башкирии участникам СВО продлили на год льготы на транспортный налог. Соответствующий закон подписал Глава республики. Он освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога за 2025 год, который предстоит уплатить в 2026 году. Этим правом могут воспользоваться ветераны и участники СВО либо их супруга или супруг, а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать. Всего в Башкирии для участников СВО и членов их семей действует 54 меры поддержки.