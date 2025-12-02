Приватизация, налоги, капремонт. Глава Башкирии подписал важные законы

Капремонт недостроев.
В Башкирии жильцы не сданных в эксплуатацию домов тоже будут платить за капремонт. Такой закон Глава республики подписал 6 ноября. Новая норма касается многоквартирных домов, которые не введены в эксплуатацию в установленном порядке, например, из-за банкротства застройщика. При этом люди в них живут и здания подвергаются износу. Поэтому такие дома решили включать в программу капитального ремонта. Соответствующие поправки в республиканский закон о проведении капремонта в МКД принял Курултай РБ.
По новому закону обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений будет возникать по истечении восьми месяцев после месяца официального опубликования республиканской программы капремонта, в которую включен этот многоквартирный дом. По мнению законодателей, принятый документ позволит планомерно пополнять счёт дома и в итоге обеспечивать безопасные условия проживания. Новый закон уже вступил в силу.
По данным минЖКХ, сейчас в республике 23 таких «проблемных» дома, 21 из них в Уфе. Вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством, были в топе тем на прошедшей 11 ноября Прямой линии с Главой Башкирии. «Надо хорошо подумать, что мы делаем в следующем году. Меня смутило сильно, что очень много крыш течет. Прежде чем делать дворики, нужно крыши залатать», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании, комментируя итоги прямого общения с жителями.
Приватизация по-новому.
В Башкирии изменились правила приватизации государственного имущества. Новый закон, подписанный Радием Хабировым в ноябре, усовершенствовал порядок продажи госимущества по минимально допустимой цене. Правки в закон о приватизации госимущества в республике принял Курултай РБ. Согласно им, теперь для участия в торгах потенциальный покупатель госимущества должен не только внести свое ценовое предложение, но и перечислить задаток на счет оператора электронной площадки. Иначе заявку не примут.
Раньше торги часто отменялись из-за того, что участники перечисляли задаток напрямую заказчику. Теперь этот спорный момент урегулирован. Также, по новым нормам, претендент может отозвать свою заявку не позднее пяти дней до окончания срока их приема. Эти изменения призваны сделать процедуру приватизации прозрачной и обеспечить допуск к ней добросовестных участников.
Напомним, новый способ приватизации госимущества по минимально допустимой цене ввели в республике год назад. Главное его новшество в том, что законом установлен порог, ниже которого опускать цену нельзя. Раньше имущество могли выставлять на продажу без объявления цены и предлагать за него хоть десять рублей. Это могло привести к разбазариванию госсобственности.
Больше возможностей для реабилитации.
В Башкирии расширили возможности реабилитации для людей с инвалидностью. Такие изменения в закон о физкультуре и спорте в республике подписал Радий Хабиров. По новому закону инвалиды и люди с ОВЗ смогут получать профессиональную помощь не только в государственных реабилитационных центрах, но и в специализированных физкультурно-спортивных клубах, негосударственных организациях, включая частные реабилитационные центры.
Закон призван сделать эти услуги более доступными для тех, кто в них нуждается. Услуги будут финансироваться за счет бюджета на основании государственного соцзаказа. Закон предусматривает также порядок отбора учреждений для определения исполнителей госуслуг в социальной сфере.
24 ноября в Москве на первом всероссийском инклюзивном форуме Радий Хабиров поделился уникальным опытом республики по созданию комфортных условий для жизни и реабилитации людей с ОВЗ. В первом рейтинге АСИ по качеству жизни людей с инвалидностью Башкирия вошла в число регионов-лидеров страны.
Слава родителям.
В Башкирии еще 30 многодетных женщин удостоились медали «Материнская слава». Такой указ Радий Хабиров подписал 13 ноября. В числе награжденных — жительницы 16 районов республики, а также городов Сибая и Уфы. Медаль «Материнская слава» вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей. Награду учредили в республике еще в 1998 году, за это время ее получили 9,5 тысячи женщин. К медали полагается денежная выплата.
Также в республике появился День многодетной семьи. По закону, подписанному Главой Башкирии, он будет отмечаться ежегодно 21 декабря. Новый праздник должен способствовать укреплению института семьи, традиционных ценностей и пропаганде многодетности.
Именно за это — большой вклад в укрепление семейных ценностей и за заслуги в воспитании детей четыре семьи из Башкирии наградили медалью «Родительская доблесть». По указу Главы республики от 13 ноября высокой награды удостоены семьи Виктора и Юлии Хомутовых из Благовещенского района, Азамата и Лилии Фаттаховых из Уфы, а также Наталья Авдонина из Дуванского района и Фатыма Гарифуллина из Ермекеевского района.
«Для семей с детьми у нас предусмотрено более 40 мер поддержки», — сообщил Радий Хабиров 28 ноября на празднике в честь Дня матери.
Комитет по креативу.
В Башкирии продолжается планомерная работа по развитию и поддержке сферы креативных индустрий. Так, по указу Радия Хабирова от 13 ноября создан Комитет республики по вопросам развития креативных (творческих) индустрий. В состав комитета под председательством руководителя республики вошли главы региональных министерств и ведомств.
Совещательный орган при Главе Башкирии создан для поддержки предпринимательских инициатив и повышения инвестактивности в сфере креативных индустрий. Комитет призван стимулировать развитие креативных индустрий, способствовать формированию благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере креативной экономики. Также в его сферу деятельности входит защита прав и интересов субъектов креативных индустрий, обеспечение их доступа к мерам господдержки, а также разрешение споров, возникающих между субъектами креативных индустрий, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
Продлили льготы и выплаты воинам.
28 ноября Глава Башкирии продлил выплаты контрактникам республики до конца этого года. Напомним, жители региона, подписавшие контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО, получают единовременную выплату в 1 млн рублей. По указу Радия Хабирова эта мера поддержки военнослужащих будет действовать до 31 декабря 2025 года. Выплату могут получить и лица без гражданства, заключившие контракт с минобороны с 7 июля 2025 года. Вместе с муниципальной и федеральной частью в Башкирии единовременная выплата контрактникам составляет 1,7 млн рублей, сообщал ранее «Башинформ».
Также в Башкирии участникам СВО продлили на год льготы на транспортный налог. Соответствующий закон подписал Глава республики. Он освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога за 2025 год, который предстоит уплатить в 2026 году. Этим правом могут воспользоваться ветераны и участники СВО либо их супруга или супруг, а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать. Всего в Башкирии для участников СВО и членов их семей действует 54 меры поддержки.
«Поддержка героев специальной военной операции и их семей — одна из главных наших задач», — отметил 26 ноября Радий Хабиров. Он сообщил, что скоро в каждом районе Башкирии откроются центры поддержки участников СВО. Сейчас у нас работают 10 таких центров.
Льготы для почтовых отделений.
Льготами на налоги в Башкирии поддержат и почтовые отделения. Такие поправки в республиканские законы «О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций», принятые Госсобранием, подписал Глава Башкортостана. Согласно им в последующие три года организациям федеральной почтовой связи установлены льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций. Так, в 2026—2028 годах для почтовых отделений республики скидка по налогу на транспорт и имущество составит 50%.
Новые нормы направлены на сохранение и развитие в республике почтовой связи. У нас крупнейшая в стране почтовая сеть: 1240 отделений, в которых работают более 5,7 тысячи сотрудников. При этом 80% отделений находятся в сельской местности. Налоговые льготы помогут сохранить им транспорт и помещения и будут способствовать стабильной работе почты в регионе, отмечают законодатели.
Новый налоговый режим.
С 1 января следующего года в Башкирии вводится специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Закон об этом, принятый Госсобранием, подписал Радий Хабиров. Этим нормативным актом Башкортостан включается в федеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Его преимуществами являются упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган, рассказали законодатели.
В рамках этого режима предусмотрены налоговые ставки — 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять его смогут зарегистрированные в республике организации и ИП с численностью до пяти работников, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.
По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, введение спецрежима поддержит предпринимателей, когда со следующего года значительно снизится порог применения упрощенной системы налогообложения. Также поможет вовлечь в легальный оборот ранее неучтенных налогоплательщиков и увеличить поступления налогов.
Повышение налога для мигрантов.
В последний рабочий день ноября, 28-го числа, Глава Башкортостана подписал закон о повышении налога для иностранных работников. Согласно принятым Госсобранием изменениям, со следующего года ставка налога на доходы физлиц, взимаемого с трудовых мигрантов, увеличится на 23%. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, с января 2026 года вырастет до 2,4924. Сейчас он равен 2,0239. Эта величина влияет на размер ежемесячных налоговых платежей иностранных граждан, которые работают в регионе на основании патента. В итоге со следующего года фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для трудовых мигрантов повысится с нынешних 6,3 тысячи до 8,5 тысячи рублей в месяц.
Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат и рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с размером НДФЛ, который будут уплачивать в следующем году работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора, где труд мигрантов используется больше всего. По мнению законодателей, это защитит интересы наших граждан и вместе с тем позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита.