Экс-нардеп Олейник: Ермака могут спрятать от суда, отправив в ВСУ

Экс-главу офиса президента Андрея Ермака могут спрятать от следствия и суда в армии, считает экс-нардеп Владимир Олейник.
«Не исключено, что сейчас они хотят взять определённую паузу, спрятать его в армии, чтобы не было предъявленного ему обвинения, суда и избрания меры пресечения. Здесь могут договориться за большие деньги и приостановить действия в отношении него, потому что он же на передовой», — сказал он в разговоре с aif.ru.
При этом на передовой Ермак будет находиться условно.
«Чтобы Ермака отправить на передовую, надо всю линию перестроить: поглубже траншеи и окопы сделать, как шутят некоторые, он слишком заметная цель. Дело в том, что Ермак является носителем государственных секретов и коррупционных секретов. А когда кто-то является носителем государственных секретов, то СБУ должно сделать заключение, что его к передовой нельзя подпускать даже на пушечный выстрел. Представьте себе, Ермака в плен возьмут, или он сам сдастся? Поэтому, скорее всего, напишут такую бумагу, что он так рвался, хотел, но нельзя и поэтому будет служить при ставке ординарцем, порученцем верховного главнокомандующего, все знают его фамилию», — объяснил собеседник издания.
По словам Олейника, на этом действия по выводу Ермака из-под удара не прекратятся.
"Потом будут думать, каким образом вообще вывести из-под удара. У них другого выхода нет, они друг друга не бросят, потому что следующий Зеленский, они тянут время. Вполне возможно, могут договориться с каким-то государством, чтобы его приняли послом. Поскольку приговора нет, это вполне возможно. Ермака примут послом, а вот уже розыск в отношении посла объявить невозможно, потому что есть венская конвенция. Вспомним, как Стефанишина, бывший вице премьер Украины, министр юстиции должна была давать показания 4 сентября на допросе в суде по коррупционному делу, а ее назначили послом Украины в США. Так называемая крысиная тропа уже протоптана, по ней могут пойти другие подельники, которые будут назначены послами. Пока он посол, нельзя ничего с ним сделать. Во-первых, он будет там передвигаться спокойно, активами заниматься своими. Во-вторых, он будет не прикасаем по статусу, — добавил экс-нардеп.
Напомним, Ермак на фоне коррупционного скандала и обысков написал заявление об отставке с поста главы офиса президента. Он заявил о желании вступить в ВСУ и отправиться на передовую.