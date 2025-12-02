Экс-нардеп Олейник: Ермака могут спрятать от суда, отправив в ВСУ

"Потом будут думать, каким образом вообще вывести из-под удара. У них другого выхода нет, они друг друга не бросят, потому что следующий Зеленский, они тянут время. Вполне возможно, могут договориться с каким-то государством, чтобы его приняли послом. Поскольку приговора нет, это вполне возможно. Ермака примут послом, а вот уже розыск в отношении посла объявить невозможно, потому что есть венская конвенция. Вспомним, как Стефанишина, бывший вице премьер Украины, министр юстиции должна была давать показания 4 сентября на допросе в суде по коррупционному делу, а ее назначили послом Украины в США. Так называемая крысиная тропа уже протоптана, по ней могут пойти другие подельники, которые будут назначены послами. Пока он посол, нельзя ничего с ним сделать. Во-первых, он будет там передвигаться спокойно, активами заниматься своими. Во-вторых, он будет не прикасаем по статусу, — добавил экс-нардеп.