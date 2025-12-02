Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией

В Евросоюзе продолжается реализация мер по усилению коллективной обороны, закрепленных в стратегических документах последних лет. В Стратегическом компасе ЕС, принятом в марте 2022 года, предусмотрено создание к 2025 году сил быстрого развертывания численностью до 5 тыс. человек, способных участвовать в кризисных операциях за пределами Союза. Этот инструмент должен заменить предыдущие боевые группы ЕС, так и не примененные на практике.