Politico: ЕС отменит торговые льготы странам, не принимающим обратно мигрантов

В тексте отмечается, что такой шаг связан с ростом влияния крайне правых партий в Европе и требованиями ужесточить политику возврата мигрантов.
По информации издания, представители Совета ЕС, Европарламента и Европейской комиссии на прошлой неделе согласовали соответствующий текст. В нем подчеркивается, что жесткость мер по возврату нелегальных мигрантов будет зависеть от уровня экономического развития страны.
Напомним, в мае этого года Европейская комиссия предложила усилить борьбу с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, такая политика может привести к разрушению Европы.
Кроме того сообщалось, что Еврокомиссия проводит консультации с европейскими странами для выработки общего подхода к изменениям в правилах депортации иностранных граждан.