Politico: ЕС отменит торговые льготы странам, не принимающим обратно мигрантов

В мае этого года ЕК предложила усилить борьбу с нелегальной миграцией.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз планирует ограничить торговые льготы для развивающихся стран, которые отказываются принимать обратно мигрантов, которым отказали в праве пребывания на территории ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ.

В тексте отмечается, что такой шаг связан с ростом влияния крайне правых партий в Европе и требованиями ужесточить политику возврата мигрантов.

По информации издания, представители Совета ЕС, Европарламента и Европейской комиссии на прошлой неделе согласовали соответствующий текст. В нем подчеркивается, что жесткость мер по возврату нелегальных мигрантов будет зависеть от уровня экономического развития страны.

Напомним, в мае этого года Европейская комиссия предложила усилить борьбу с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, такая политика может привести к разрушению Европы.

Кроме того сообщалось, что Еврокомиссия проводит консультации с европейскими странами для выработки общего подхода к изменениям в правилах депортации иностранных граждан.

